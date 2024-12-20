«Готов сняться с тобой»: Дмитрия Тарасова сравнили с актером Прилучным

Футболист и блогер Дмитрий Тарасов заявил, что его перепутали с известным актером. Охранник хотел сфотографироваться с мужчиной, думая, что видел его в фильме. Звезда поинтересовался у подписчиков, с каким артистом его спутали, а дочь сравнила его с Павлом Прилучным.

Знаменитость после завершения профессиональной карьеры и громкого развода с Ольгой Бузовой стал активно вести соцсети. Он женился, растит детей, а еще рассказывает о своей жизни в личном микроблоге.

Дмитрий вышел на связь из кафе и рассказал, что на входе в детский центр был охранник. Мужчина попросил звезду о совместном снимке и сказал, что он очень похож на популярного актера.

«Ну я ему подыграл, сказал, что действительно играю. Смешно, первый раз меня так перепутали. Как вы думаете, с каким актером он меня перепутал?» - поинтересовался у поклонников Тарасов.