«Готов расстаться с жизнью»: Прилепин рассказал о любви и пережитых утратах

Писатель Захар Прилепин признался, что готов отдать жизнь за семью и Родину. Об этом он рассказал в интервью ведущей телеканала «360» Аксинье Гурьяновой.

«Готов расстаться с жизнью, не видя, не предполагая, что значимость твоя выше всего перечисленного. Ты меньше, чем род, Родина, народ, и меньше даже своего ребенка», — поделился мужчина.

В рассуждениях о любви Прилепин процитировал поэта Сергея Есенина – «Мне страшно, — ведь душа проходит, как молодость и как любовь». Публицист согласен с ним и считает это действительно жутким ощущением.

Захар вспомнил, как в подростковом возрасте потерял отца. По словам писателя, для него смерть родителя стала настоящей катастрофой, из которой он выходил 20 лет.

«Я рефлексировал — не то что я в депрессии находился, просто не покидал меня этот сквозняк внутри», — признался Прилепин.

Душевная боль также не покидала мужчину, когда умирали его близкие товарищи. Захар говорит, что внутри у него была «страшная мука».

Ранее мы писали о том, как писатель и политик Захар Прилепин высказался об уехавших из России артистах и сообщил, что скоро они начнут прозревать. По его мнению, уже сейчас некоторые звезды-эмигранты осознают, что за границей все не так прекрасно, как им казалось раньше. В том числе упомянул он и актрису Чулпан Хаматову, которая, как ему кажется, может рассчитывать на работу после возвращения.