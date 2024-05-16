«Готов к переменам»: Николай Басков рассказал о кольце на безымянном пальце

Певец Николай Басков объяснил наличие кольца на безымянном пальце словами «готов к переменам». Он рассказал о том, что значит это украшение в беседе с mk.ru.

Недавно журналисты обратили внимание на кольцо, которое появилось у Николая Баскова. Многие подумали, что певец успел тайно жениться. Сам исполнитель на днях вновь появился с украшением и рассказал о нем.

«Это не обручальное. Просто симпатичное колечко. Когда у меня произойдут изменения в личной жизни, я вам сообщу первым», – поделился звезда.

Артист заявил, что готов к новым отношениям и будет только счастлив, если встретит ту самую.

«Я готов к переменам любым. Вы же меня знаете: я всегда готов. Мне нужна любящая и понимающая девушка», – пояснил Николай.

Басков признался, что у него нет строгих критериев выбора невесты, но ему не подойдет светская барышня. Он с ними завязал.

«Все! Я поставил крест на всех известных и популярных. Мне нужна домашняя», – заявил певец.

Но пока что от активных поисков мужчина отказался, у него слишком много работы. Басков посещает отборочные туры известной музыкальной программы и бывает в разных уголках страны.

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