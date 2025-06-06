Гости в белом и Маликов за роялем: Владимир Пресняков вновь женился

Артисты Владимир Пресняков и Наталья Подольская сыграли вторую свадьбу. Торжество они устроили по случаю 20-летия отношений и 15-летия брака. Кадрами с праздника супруги поделились в соцсетях.

Повторную свадьбу Пресняков и Подольская решили сыграть с размахом, а не просто «для галочки». Были приглашены многие родственники и звездные друзья, жениха и невесту сопровождали к алтарю родители. Все присутствующие соблюли дресс-код – полностью белые образы.

Наталья не ограничилась на второй свадьбе скромным нарядом. Она была в кружевном свадебном платье в пол со шлейфом, а также певица надела короткую фату. К жениху она шла под живую музыку – за роялем сидел Дмитрий Маликов. Также среди приглашенных знаменитостей были Лариса Долина, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Пелагея, Регина Тодоренко и Игорь Крутой.

«20 лет любви», - так подписала кадры со свадьбы Подольская.