Гости в белом и Маликов за роялем: Владимир Пресняков вновь женился
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Артисты Владимир Пресняков и Наталья Подольская сыграли вторую свадьбу. Торжество они устроили по случаю 20-летия отношений и 15-летия брака. Кадрами с праздника супруги поделились в соцсетях.
Повторную свадьбу Пресняков и Подольская решили сыграть с размахом, а не просто «для галочки». Были приглашены многие родственники и звездные друзья, жениха и невесту сопровождали к алтарю родители. Все присутствующие соблюли дресс-код – полностью белые образы.
Наталья не ограничилась на второй свадьбе скромным нарядом. Она была в кружевном свадебном платье в пол со шлейфом, а также певица надела короткую фату. К жениху она шла под живую музыку – за роялем сидел Дмитрий Маликов. Также среди приглашенных знаменитостей были Лариса Долина, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Пелагея, Регина Тодоренко и Игорь Крутой.
«20 лет любви», - так подписала кадры со свадьбы Подольская.
Напомним, что Наталья и Владимир воспитывают вместе двоих детей. Первенец Артемий родился в 2015 году, а спустя пять лет на свет появился их сын Иван. Также у певца есть старший наследник Никита от Кристины Орбакайте.
Ранее Наталья Подольская рассказала, как едва не потеряла ребенка.