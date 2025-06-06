НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 06 июня 2025, 09:28
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Гости в белом и Маликов за роялем: Владимир Пресняков вновь женился

Певец Владимир Пресняков и Подольская сыграли новую свадьбу спустя 15 лет брака.
Гости в белом и Маликов за роялем: Владимир Пресняков вновь женился

© Starface.ru

Артисты Владимир Пресняков и Наталья Подольская сыграли вторую свадьбу. Торжество они устроили по случаю 20-летия отношений и 15-летия брака. Кадрами с праздника супруги поделились в соцсетях.

Повторную свадьбу Пресняков и Подольская решили сыграть с размахом, а не просто «для галочки». Были приглашены многие родственники и звездные друзья, жениха и невесту сопровождали к алтарю родители. Все присутствующие соблюли дресс-код – полностью белые образы.

Наталья не ограничилась на второй свадьбе скромным нарядом. Она была в кружевном свадебном платье в пол со шлейфом, а также певица надела короткую фату. К жениху она шла под живую музыку – за роялем сидел Дмитрий Маликов. Также среди приглашенных знаменитостей были Лариса Долина, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Пелагея, Регина Тодоренко и Игорь Крутой.

«20 лет любви», - так подписала кадры со свадьбы Подольская.

Гости в белом и Маликов за роялем: Владимир Пресняков вновь женился

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что Наталья и Владимир воспитывают вместе двоих детей. Первенец Артемий родился в 2015 году, а спустя пять лет на свет появился их сын Иван. Также у певца есть старший наследник Никита от Кристины Орбакайте.

Ранее Наталья Подольская рассказала, как едва не потеряла ребенка.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Владимир Пресняков
Наталья Подольская
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