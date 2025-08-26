Гостей угощали соленьями: раскрыты подробности свадьбы Агаты Муцениеце и Петра Дранги

Актриса агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга устроили свадебное торжество 25 августа в Императорском яхт-клубе, который находится на территории «Красного Октября», у памятника Петру I. Гостей молодожены угощали водкой и соленьями.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, мероприятие обошлось звезде «Закрытой школы» и ее избраннику минимум в 6 миллионов рублей. Отмечается, что пара арендовала все здание яхт-клуба с прилегающей территорией примерно за 1 миллион рублей.

Кроме того, порядка 3 миллионов рублей ушло на ведущего, фотографа, сбор невесты в люксовом отеле в Барвихе и фотосессию невесты в 5-звездочном отеле рядом с Большим театром в центре Москвы.

По данным канала, декор банкетного зала обошелся молодоженам в 500 тысяч рублей, и еще 1,5 миллиона рублей они потратили на угощения для гостей. На свадьбе были замечены актрисы Евгения Осипова, Рената Пиотровски, худрук театра-кабаре Crave Василий Козарь с женой.

Ранее сообщалось, что кольцо Агате выносил сын Тимофей, который долго не общался с матерью и жил с отцом Павлом Прилучным. К алтарю актрису вел отец Петра Дранги Юрий Петрович.