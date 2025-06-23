«Господи, старая какая»: 46-летняя Альбина Джанабаева ответила на критику внешности

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева отреагировала на критику своей внешности в личном блоге. 46-летнюю жену певца Валерия Меладзе в очередной раз назвали сильно постаревшей.

«Господи, старая какая», — написал хейтер под юмористическим видеороликом Альбины.

Артистка решила не хамить в ответ, поэтому ответила кратко.

«Классика»», —написала Джанабаева пользователю.

При этом многие подписчики встали на сторону артистки. Одна из поклонниц отметила, что видела Альбину вживую после концерта в Париже, и та была «до невозможности хороша».

«Мы все будем старые, но не у всех есть Валерий Меладзе. Кто-то рад за вас не от всей души», - отметили комментаторы.

Ранее проживающая в Испании Джанабаева опубликовала новый юмористический ролик, в котором 10-летний сын Лука приглашает ее на ужин, а она в ответ советует ребенку найти кого-то помоложе. Пользователи Сети раскритиковали певицу за то, что мальчик с акцентом говорит на русском языке и с трудом выговаривает слова.