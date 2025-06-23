«Господи, старая какая»: 46-летняя Альбина Джанабаева ответила на критику внешности
© Starface.ru
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева отреагировала на критику своей внешности в личном блоге. 46-летнюю жену певца Валерия Меладзе в очередной раз назвали сильно постаревшей.
«Господи, старая какая», — написал хейтер под юмористическим видеороликом Альбины.
Артистка решила не хамить в ответ, поэтому ответила кратко.
«Классика»», —написала Джанабаева пользователю.
При этом многие подписчики встали на сторону артистки. Одна из поклонниц отметила, что видела Альбину вживую после концерта в Париже, и та была «до невозможности хороша».
«Мы все будем старые, но не у всех есть Валерий Меладзе. Кто-то рад за вас не от всей души», - отметили комментаторы.
Ранее проживающая в Испании Джанабаева опубликовала новый юмористический ролик, в котором 10-летний сын Лука приглашает ее на ужин, а она в ответ советует ребенку найти кого-то помоложе. Пользователи Сети раскритиковали певицу за то, что мальчик с акцентом говорит на русском языке и с трудом выговаривает слова.