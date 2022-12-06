«Господи, прости этих жалких тварей»: Пугачева откровенно рассказала, как справляется с травлей
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Алла Пугачева и ее супруг стали главными ньюсмейкерами последних дней. Все новостные ленты пестрят заголовками о семье Примадонны отечественной эстрады не в самом хорошем контексте. В своей социальной сети артистка опубликовала откровенный пост, в котором рассказала, как справляется с заказной травлей.
После начала специальной военной операции Алла Борисовна вместе с семьей покинула территорию РФ, тем самым выражая неодобрительное отношение к происходящему. Сейчас певица проживает в Израиле. Пугачева выложила фотографию, на которой изображён вид из окна ее нового убежища, и поделилась своими мыслями.
«Многие спрашивают меня, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Я смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят ". Вот и все», — впервые высказалась артистка.
Откровенные мысли Аллы Борисовны
Фото: Из профиля Instagram Пугачевой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Ранее сообщалось о том, что Пугачеву и ее супруга могут лишить гражданства Израиля. Подробности читайте в этой статье.