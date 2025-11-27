«Господи, а вам-то что?»: Митя Фомин ответил желающим узнать о его возможном отцовстве

Певец Митя Фомин заявил, что не хочет, чтобы кто-то вмешивался в его возможное будущее отцовство и влезал в его личные дела. В беседе с Kp.ru артист отметил, что все жизни случается по своим законам.

Он также напомнил, что интерес посторонних к жизни знаменитостей порой переходит все возможные границы. А вопросы о родительстве он считает неуместными.

«Если случится, значит, пускай случится. Нет — значит, случится что-то другое. Я не думаю, что кто-то очень сильно ждет моего ребенка. Все с ума сходят, люди пишут в соцсетях, спрашивают, когда же вы родите. Господи, ну а вам-то что?» — высказался Митя.

Кроме того, исполнитель призвал людей, у которых получилось завести семью и обзавестись наследниками, радоваться этому, «потому что не всем в этой жизни повезло иметь семью».

Ранее певец Митя Фомин заявил, что не хотел бы повторить путь популярной в Сети Кадышевой. Он напомнил, что исполнительница была востребована еще до попадания в тренды в социальных сетях.