«Публика порой недальновидна»: Митя Фомин высказался о популярности Кадышевой в Сети

Митя Фомин заявил, что не хотел бы повторить путь популярной в Сети Надежды Кадышевой. Певец прокомментировал востребованность коллеги в беседе с сайтом «Страсти».

В 2025 году Надежда Кадышева и Татьяна Буланова перезапустили карьеры благодаря соцсетям. Зумеры снимали ролики под их песни, возвращая тренд на ностальгию. По словам Мити, он бы не хотел повторить путь коллег. При этом Фомин рад за певиц, которые стали популярны у молодежи.

«Я никогда не хотел повторять ничей путь, я предпочитал искать свой. Что касается вышеупомянутых замечательных артисток, я рад, что новый успех в Сети принес им дополнительные бонусы. Но вы, пожалуйста, не забывайте, что стоит за роликами в TikTok», — высказался Митя.

Фомин напомнил, что Кадышева была востребована еще до попадания в тренды. У Надежды есть коллектив «Золотое кольцо», гастрольный график и собственный театр в центре Москвы. Митя сожалеет, что порой публика невнимательна и замечает артиста только тогда, когда его музыка завирусится в Сети.

«Надежда действительно большой артист, который посвятил музыке жизнь. Она человек, который всегда был в тренде, но почему-то для некоторых обозначился совсем недавно. Примерно то же самое можно сказать и про Татьяну. Это говорит лишь о том, насколько публика порой недальновидна, если обращает внимание на героя только после того, как это станет массовым трендом. Я ратую за то, чтобы зритель имел свое уверенное мнение», — резюмировал он.

