Госпитализированный вдовец Инны Чуриковой пытается знаками что-то сказать сыну

Глеб Панфилов был госпитализирован в больницу Склифосовского. У вдовца Инны Чуриковой обнаружили инсульт и пневмонию. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер раскрыл подробности, пишет ТАСС.

По его словам, состояние Панфилова улучшилось. Врачи сумели стабилизировать здоровье, Панфилов узнал сына.

«Он все время находится с ним рядом, а отец подает ему знаки, говорящие о высоких шансах на выздоровление. Лечащие врачи тоже в это верят», — пояснил Марк Варшавер.

Напомним, что самочувствие 88-летнего Глеба Панфилова резко ухудшилось 11 мая, и он был доставлен в Одинцовскую больницу. Отметив тяжелое состояние, врачи перевезли его в московскую больницу. Инсульт не был обширным, однако на здоровье сильно повлияла пневмония, обнаруженная спустя время.

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