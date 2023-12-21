Госпитализированный с бронхитом актер Александр Золотовицкий вернулся в театр

Госпитализированный с бронхитом актер и режиссер Александр Золотовицкий выписан из больницы. Он уже вернулся в театр, где 22 декабря представит премьеру собственного спектакля.

О выписке Золотовицкого сообщил Пятый канал.

Издание привело эксклюзивные кадры с режиссером, рассказывающим о создании постановки под названием «Соня-9». Золотовицкий выглядел вполне здоровым.

Актер сообщил, что до появления спектакля на стихи из книги была написана песня «Колобок».

«И я понял, что все, быть спектаклю, это — судьба!» - поделился Золотовицкий.

Руководству спектакль показался странным, но от постановки решили не отказываться. 22 декабря премьера состоится на Новой сцене МХТ имени А. П. Чехова.

Напомним, 19 декабря сообщалось, что Золотовицкого увезли на скорой с сильным кашлем. Его оставили в больнице на несколько дней.