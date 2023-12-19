Актер сериала «Склифософский» Золотовицкий попал в больницу с бронхитом, об этом сообщает Telegram-канал 112.

Сын актера и театрального педагога Игоря Золотовицкого госпитализирован в больницу после жалоб врачам. Прибывшие домой к актеру Александру Золотовицкому врачи диагностировали у мужчины бронхит. Он жаловался на сильный кашель. Медики решили оставить Александра под наблюдением в стационаре еще на несколько дней.

Отметим, что Александр Золотовицкий играл в таких фильмах и сериалах, как «Сокровенный человек», «Ивановы-Ивановы», «Склифосовский», «Союз спасения. Время гнева».

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