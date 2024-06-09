Беременная Анна Хилькевич попала в больницу после панической атаки. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Актриса Анна Хилькевич ждет третьего ребенка. Однако беременность дается знаменитости не легко — накануне она сообщила, что отправилась в больницу после панической атаки.

«Поймала паничку, что что-то не так со здоровьем. Чувствую как с каждым годом становлюсь все более мнительной и тревожной. А может это период такой», — написала она.

Чуть позже актриса вышла на связь с обеспокоенными фанатами и заверила, что с ней все хорошо.

«Многоводье мне не поставили. Но мне сказали: прекрати носиться, работать. Третья беременность проходит тяжелее, чем предыдущие. Меня попросили, чтобы я утихомирила свой пыл. Поэтому перехожу, насколько это возможно, в декретный режим», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Анна Хилькевич принимала антибиотики во время беременности.