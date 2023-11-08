Госпитализированную с низким гемоглобином Максимову не подключают к аппаратам

Народную артистку России Раису Максимову, госпитализированную из-за снижения гемоглобина, не подключают к аппаратам. Об этом рассказал источник.

По его словам, Максимова находится в сознании, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Подробности приводит Пятый канал. Источник сообщил изданию: «К аппаратам ее не подключают».

Известно о наличии у актрисы хронических заболеваний, включая анемию и атеросклероз аорты. Она находится в гематологическом отделении в общей палате.

О госпитализации 94-летней актрисы сообщалось 8 ноября. Она потребовалась из-за снижения гемоглобина. Максимова пожаловалась врачам на головокружение, слабость, ухудшение самочувствия.

Несмотря на свой возраст, актриса до сих пор выходит на сцену МХТ им. Чехова. Она известна по ролям в фильмах «Идиот», «Вдовы» и другим.