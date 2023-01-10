Госпитализированную еще в ноябре Светлану Светличную отказываются выписывать из больницы

Осенью 2022 года 82-летняя Светлана Светличная стала главной героиней светских и криминальных хроник. Сначала актриса сымитировала свое исчезновение, а затем попала в психиатрическую лечебницу. Там она провела долгое время, но после вновь появились новости о ее госпитализации. В этот раз у артистки ухудшилось общее состояние и поднялось давление.

Долгое время Светлана Светличная и ее родственники никак не комментировали состояние звезды «Бриллиантовой руки». Однако сегодня на связь с журналистами вышла невестка актрисы Ольга Калимбет и рассказала о ее самочувствии. По ее словам, артистка продолжает лечение в московской больнице. При этом ее состояние стабильное.

«Никакого крайне тяжелого (состояния - ред.) нет, просто сопутствующие заболевания сезонные, которые сейчас. Грипп, все это. Восстанавливается после всяких болячек», - сообщила Ольга в беседе с РИА Новости.

Напомним, что ранее родственники Светланы надеялись, что врачи выпишут актрису к Новому году. Но этого не произошло. К слову, в окружении Светличной за нее не сильно переживают, так как понимают, что в силу возраста ее организм ослаблен, и именно поэтому она часто обращается за помощью к медикам.

Ранее Никита Михалков впервые вышел на связь с поклонниками после госпитализации.