Госпитализированного Николая Сванидзе перевели в другую больницу

Недавно стало известно о госпитализации Николая Сванидзе. 67-летний мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии: у него диагностировали острую сердечную недостаточность на фоне двусторонней пневмонии. Однако, как сообщает Telegram-канал «112», журналист уже идет на поправку.

Как информирует источник, медикам удалось реабилитировать состояние Николая. Но, несмотря на это, близкие Сванидзе настояли на его переводе в другую больницу.

«Врачи блестяще справились с очень тяжелой ситуацией и добились в лечении определенных успехов. Известно, что у Сванидзе серьезное хроническое заболевание, которое не поддается лечению», — пишет «112».

На данный момент о полном восстановлении журналиста речи не идет.

Ранее супруга Николая Сванидзе прокомментировала его самочувствие. Подробности читайте в этой статье.