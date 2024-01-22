Госпитализированная Талызина рассказала о своем диагнозе

Попавшая в больницу актриса Валентина Талызина не стала скрывать свой диагноз. В беседе с телеканалом «360» она заявила, что у нее – бронхиолит.

Знаменитость подтвердила свою госпитализацию. Все произошло перед 89-м днем рождения артистки, который она отмечает 22 января. В интервью Талызина подчеркнула, что, несмотря на болезнь, она чувствует себя хорошо.

«Да, у меня болезнь называется бронхиолит. Я хорошо себя чувствую», — призналась она.

Актриса не раскрыла дополнительных деталей о своем состоянии или прогнозах врачей, но выразила благодарность за звонки и заботу.

Стоит отметить, что год назад в СМИ появились слухи об обмороке Талызиной во время празднования ее 88-го дня рождения. Тогда артистка опровергла эту информацию, хотя подтвердила свои проблемы с давлением. В этот раз Валентина Талызина подтвердила госпитализацию, но заявила о своем благополучии.

Валентина Талызина, народная артистка РСФСР, известна своим участием в более чем 100 фильмах и телесериалах, среди которых «Приморский бульвар», «После дождичка в четверг», «Ирония судьбы, или С легким паром!». Она также озвучивала персонажей в различных фильмах и мультфильмах, включая маму Римму в серии мультфильмов «Простоквашино».

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