НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 30 сентября 2024, 16:10
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Состояние оценивается как тяжелое: звезда нулевых Саша Project впала в кому

Baza: звезда нулевых Саша Project впала в кому после попытки суицида.
Состояние оценивается как тяжелое: звезда нулевых Саша Project впала в кому

© Phere.com

Врачи борются за жизнь 38-летней Александры Гинзбург, более известной как Саша Project. По данным Telegram-канала Baza, женщина пыталась совершить суицид.

Гинзбург попала в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Состояние новоприбывшей пациентки оценивается как тяжелое — она впала в кому. Знаменитость поместили в реанимацию.

Что именно произошло с Александрой, пока не известно. Близкие, знакомые артистки и представители экстренных служб еще никак не комментировали случившееся.

Сашу Project называли «русской Бритни Спирс». В 2003 и 2005 годах она выпустила два альбома. После здоровье девушки пошатнулось из-за нескольких косметологических операций.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Вячеслава Добрынина. У артиста якобы заподозрили инсульт.

Источник фото:Phere.com
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Артем Хохлов
Теги:
госпитализация
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