Гособвинение потребовало посадить Юрия Дудя* на 1 год и 10 месяцев

Гособвинение потребовало посадить Юрия Дудя* (признан иноагентом на территории РФ) на 1 год 10 месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

Государственный обвинитель попросил суд приговорить Юрия Дудя* к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима заочно. Напомним, сейчас дело блогера рассматривает мировой судья московского судебного участка № 359.

Юрия Дудя* обвиняют в нарушении ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Блогер неоднократно был оштрафован из-за отсутствия специальной маркировки на постах в соцсетях.

Дудя* заочно арестовали и объявили в межгосударственный розыск. Сейчас интервьюер находится Барселоне, Испания.

Ранее мы писали о том, что компания Дудя* заработала почти в два раза меньше после его отъезда из России.

