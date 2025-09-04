Компания Дудя* заработала почти в два раза меньше после его отъезда из России

Компания Дудя* (признан иноагентом на территории РФ). заработала почти в два раза меньше после его отъезда из России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бизнес Юрия Дудя* Butovo Production SL принес блогеру в 2024 году 751 тысячу евро (73 миллиона рублей), а еще в 2021 году, когда интервьюер работал в России, компания приносила ему 135 миллионов рублей.

Журналисты выяснили, что с учетом всех затрат, чистая прибыль организации за 2024 год составила 17 тысяч евро (1,6 миллиона рублей). А вот в 2023 году этот показатель составлял всего 2,8 тысяч евро (260 тысяч рублей).

Увеличилось за год и количество сотрудников, работающих на Дудя* - с одного до шести. Отмечается, что достигнуть роста чистой прибыли помогли сокращения расходов на работников, и увеличение пункта «прочие доходы».

У Butovo Production SL была также задолженность размером 11,8 тысяч евро, которая была погашена.

Ранее мы писали о том, что Вика Цыганова причастна к возбуждению уголовного дела против Юрия Дудя*.

*признан иноагентом на территории РФ.