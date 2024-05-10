«Гоша всегда затащит в кафе»: Юрий Кузнецов рассказал о теплых отношениях с Куценко

Юрий Кузнецов за свою карьеру сыграл почти 200 ролей. Заслуженный артист РФ и сейчас активно снимается в кино и играет в театре. В свободное время он читает и общается с друзьями. Звезда «Улиц разбитых фонарей рассказал, что близко общается с Гошей Куценко.

Куценко — тезка Кузнецова. На самом деле, его тоже зовут Юрой. По словам артиста, Гоша всегда его радушно встречает и водит в кафе.

«Он меня называет „дядя Юра“. Мы любим с Сашенькой сходить к Гоше на спектакль. Ребята, это такой парень! Приветливый, щедрый. Гоша всегда затащит в кафе. Там мне даже минералку не дает открыть. Всегда ухаживает за нами», — цитирует актера портал PROZVEZD.

Помимо Куценко, Юрий Кузнецов дружит с космонавтом Андреем Борисенко, у которого недавно был юбилей. В мае артист планирует встретиться с Иваном Краско: сейчас он выбирает ресторан, где они смогут посидеть.

77-летний актер признается, что чувствует себя на пять баллов. У него достаточно загруженный график: недавно Кузнецов играл в «Антипризе», а вскоре снимется в короткометражке. Работу звезды успешно курирует его дочь Александра, которая занимается кастингами.

Ранее Юрий Кузнецов рассказал, как Александр Абдулов научил его «ходить по-маленькому» на съемках.