Гоша Куценко вывел в свет дочерей 7 и 10 лет от фотомодели

Актер Гоша Куценко приехал на презентацию фильма с двумя дочерьми от фотомодели Ирины Скриниченко. Девочки поднялись с ним на сцену.

Соответствующее фото появилось в личном блоге артиста.

Куценко посетил премьеру картины «Совсем оШАЛЕли!». С ним были 10-летняя Евгения и 7-летняя Светлана.

Перед просмотром фильма Куценко поднялся с дочерьми на сцену. Фильм также представлял певец Леонид Агутин – две его композиции звучат в картине.

Напомним, у Куценко трое детей. Первая дочь рождена в отношениях с актрисой Марией Порошиной.

Актер прожил с ней пять лет. Известно, что Куценко купил квартиру для Порошиной. Актер назвал приобретение недвижимости первой значимой покупкой.