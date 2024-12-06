Опубликовано 06 декабря 2024, 15:241 мин.
Гоша Куценко вывел в свет дочерей 7 и 10 лет от фотомодели
Актер Гоша Куценко приехал на презентацию фильма с двумя дочерьми от фотомодели.
© Starface.ru
Актер Гоша Куценко приехал на презентацию фильма с двумя дочерьми от фотомодели Ирины Скриниченко. Девочки поднялись с ним на сцену.
Соответствующее фото появилось в личном блоге артиста.
Куценко посетил премьеру картины «Совсем оШАЛЕли!». С ним были 10-летняя Евгения и 7-летняя Светлана.
Перед просмотром фильма Куценко поднялся с дочерьми на сцену. Фильм также представлял певец Леонид Агутин – две его композиции звучат в картине.
Напомним, у Куценко трое детей. Первая дочь рождена в отношениях с актрисой Марией Порошиной.
Актер прожил с ней пять лет. Известно, что Куценко купил квартиру для Порошиной. Актер назвал приобретение недвижимости первой значимой покупкой.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева