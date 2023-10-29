Гоша Куценко рассказал, почему практически полностью отказался от алкогольных напитков

Звезда сериала «Скорая помощь» гоша Куценко рассказал, что тщательно следит за здоровьем в последнее время. Артист соблюдает специальную диету, которая запрещает употребление алкогольных напитков.

Куценко похвастался результатами своего восстановления в эфире передачи НТВ «Секрет на миллион». Соблюдать диету актеру посоветовал врач-эндокринолог. Из-за проблем со здоровьем Гоша вынужден отказаться от спиртного, что дается ему не так просто. По словам актера, он может позволить себе после тяжелого съемочного дня расслабиться с рюмочкой в приятной компании. При этом Куценко полностью избегает употребления спиртного в кадре и во время спектаклей.

«Я соблюдаю эту диету уже два месяца, еще месяц нужно продержаться. А от алкоголя не могу отказаться. Мой врач ругается», — рассказал артист.

Гоша стал следить за питанием после перенесенного пару лет назад коронавируса. Его иммунная система с возрастом стала воспринимать некоторые продукты как аллерген. На специальной диете без алкоголя артисту уже удалось сбросить 10 килограммов.

Ранее Куценко признался, что любит сниматься в сценах с поцелуями. Он никогда не отказывается от участия в откровенных сценах.