Гоша Куценко признался, что любит сниматься в сценах с поцелуями

Актер Гоша Куценко заявил, что никогда не отказывается от съемок в откровенных сценах. Он признался, что любит целоваться с партнершами в кино.

Как пояснил Куценко, зритель должен верить в настоящую любовь героев, поэтому поцелуи должны быть настоящими. Он подчеркнул, что всегда максимально ответственно относится к таким сценам и готовится заранее.

Сейчас артист снимается в сериале «Скорая помощь» и практически в каждой серии изображает любовь с Мариной Доможировой, ведь по сценарию они являются супружеской парой. Куценко даже просил режиссеров добавить в сценарий больше откровенных сцен, чтобы зрители не сомневались в их чувствах.

На вопрос о том, как проходят съемки с интимными моментами, Куценко отметил, что прилагает все усилия, чтобы партнерше по сцене было комфортно, сообщает телеканал «360».

Ранее Ольга Бузова заявила, что готова к съемкам в откровенных сценах. Недавно она представила клип на свою песню «Позови», где показала чувства с актером Станиславом Бондаренко.