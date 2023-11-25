Гоша Куценко рассказал, что его дочь рассталась с возлюбленным спустя 8 лет отношений. Об этом он признался в интервью на YouTube-канале «Света вокруг света».

Полина Куценко, которой в этом году исполнилось 27 лет, последние восемь лет состояла в отношениях. Однако недавно они прекратились. Об этом рассказал ее отец, Гоша Куценко.

По словам актера, дочь за этот период стала «очень домашней».

«Она готовить научилась. Вообще. На моих глазах состарилась просто. Превратился такой ребенок по сути, а так бабушка», – рассказал отец.

Гоша Куценко признался, что сейчас его дочь нашла нового возлюбленного, который не заставляет ее стоять у плиты и не мешает работе в театре. При этом актер рассказал о том, что лучше всего получается у дочери в актерской профессии.

«Самое смешное, у нее хорошо получалось играть в кино проституток. Это так смешно, самые трогательные "тургеневские" проститутки. Я наслаждался, очень смешно», – поведал он.

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