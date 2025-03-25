Гоша Куценко не смог сдержать слез, узнав об освобождении Ефремова по УДО

24 марта суд удовлетворил прошение актера Михаила Ефремова об УДО — он выйдет на свободу 7 апреля. Одним из первых на эту новость отреагировал Гоша Куценко.

Звезда фильма «Любовь-Морковь» признался, что очень рад освобождению актера, с которым был всегда в дружеских отношениях.

«Первая реакция — слезы, слезы, слезы. Я думаю, он искупил вину в своей душе и уже не раз», — рассказал Куценко в разговоре с aif.ru.

Актер рассказал, что постоянно ездил к Михаилу. По мнению Гоши, артист в колонии стал совсем другим человеком, просветленным. Таким Куценко знал его во времена театрального института. Он отметил, что глаза Ефремова светились теплом, добротой, пониманием всего произошедшего.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов после выхода на свободу первым делом займется лечением легких у пульмонолога. Никаких съемок и работы в театре в планах Ефремова сейчас нет. Услышав положительное решение по УДО, актер выдохнул и поблагодарил суд. Больше никаких заявлений он не делал.