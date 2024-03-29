passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 29 марта 2024, 16:39
1 мин.

Госдуму попросили принять закон о недопуске иноагентов к выборам из-за планов Татьяны Лазаревой*

В РФ попросили принять закон о недопуске иноагентов к выборам из-за Лазаревой*.
Госдуму попросили принять закон о недопуске иноагентов к выборам из-за планов Татьяны Лазаревой*

© Starface.ru

Межрегиональное общественное движение «Зов народа» обратилось в Госдуму с просьбой принять закон о запрете иноагентам баллотироваться в депутаты и занимать государственные должности. Причиной такого шага стали планы ведущей Татьяны Лазаревой* (признана иноагентом на территории РФ) участвовать в выборах в Мосгордуму.

Обращение оказалось в распоряжении телеканала «360».

Оно адресовано депутату Госдумы Дмитрию Гусеву. В документе отмечается, что ведущая 8 лет живет в Испании и решила избираться в Мосгордуму. По ее же словам, 45 иноагентов планируют выдвинуть кандидатуры. Сама же Лазарева* «поливает грязью страну», отмечают в организации.

На сегодняшний день, говорится в бумаге, у иноагентов есть право избираться. Однако это представляет угрозу безопасности и суверенитету государства, уверены в организации. Под документом подписались руководители движения, включая председателя Сергея Зайцева.

По данным Mash, в Госдуме обратили внимание на обращение и пообещали его обсудить.

Ранее активист Виталий Бородин разместил ответ Генпрокуратуры на запрос признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом.

*признана иноагентом на территории РФ

Источник фото:Starface.ru
Источник:Телеканал «360»
Автор:Лилия Караева
Теги:
Татьяна Лазарева
закон
выборы
Госдума