Госдума обратится в Роскомнадзор из-за Noize MC* на российских стримингах

Депутат Государственной Думы Амир Хамитов подготовил жалобу в Роскомнадзор из-за нового альбома рэпера Noize MC (настоящее имя – Иван Алексеев* признан иноагентом на территории РФ) на российских цифровых платформах. Он считает, на стримингах не должно быть песен беглого артиста.

Парламентарий напомнил в беседе с Life.ru, что исполнитель известен не только своими русофобскими высказываниями, но и конкретной финансовой помощью ВСУ, о которой он не стесняется заявлять публично.

«Получается, что российские площадки помогают зарабатывать предателям, которые направляют вырученные средства врагам нашей страны, спонсируя их агрессию? Как такое возможно?» – негодует депутат.

Амир Хамитов подготовил жалобу в РКН и хочет, чтобы там проверили размещенные песни Noize MC* на признаки экстремизма и оправдания терроризма.

«Если таковые признаки обнаружатся (что вполне вероятно, учитывая активную антироссийскую деятельность этого персонажа), то необходимо принять срочные меры по изъятию этих материалов с российских цифровых платформ», — подчеркнул депутат.

Ранее Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин тоже высказывался по поводу творчества рэпера в РФ.

*(Признан иноагентом на территории РФ)