«Закон позволяет»: как пожелавший России поражения Noize MC* продолжает зарабатывать на соотечественниках

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин прокомментировал новость о том, что рэпер Noize MC*(признан иноагентом на территории РФ) продолжает зарабатывать на россиянах. Он отметил, что закон не запрещает ему выступать и выпускать музыку в стране, хоть он сам считает это неправильным.

В беседе с порталом «Страсти» Бородин заявил, что его организация займется запретом деятельности артиста в России. Он уверен, что организаторы не должны предоставлять площадки для выступлений иноагентов.

«Мы напишем запрос, чтобы концерты не организовывались в нашей стране. Потому что раз уже предал, то зачем давать возможность в нашей стране зарабатывать деньги? Я считаю, что это неправильно», - поделился Виталий Николаевич.

Что касается прослушиваний музыки, то, по словам Бородина, запретить треки артиста на стриминговых площадках нельзя.

«Мы не запретим, потому что закон позволяет», - заявил Виталий Бородин.

Напомним, что после начала СВО рэпер уехал из страны. На своей странице в социальных сетях он желает России поражения и поддерживает Украину. При этом его родственники живут в Белгороде.

Ранее Noize MC* призвал фанатов помочь курчанам.

*(Признан иноагентом на территории РФ)