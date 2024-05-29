«Госдеп приплачивает этой семейке»: Виталий Бородин готов стать консультантом для сериала про Пугачеву и Галкина*

Шоумен Стас Барецкий заявил, что хочет снять сериал «Грязь» про Аллу Пугачеву и Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что может стать политическим консультантом для картины.

Общественник посоветовал Барецкому показать в кино две стороны: не только, как Галкин* получил статус иноагента, а «как Госдеп приплачивает этой семейке за ересь против российской власти».

«Если что, могу выступить политическим консультантом для сериала, чтобы рассказать людям правду об этой семейке. Тогда получится настоящая „Грязь“», — заявил Бородин в своем Telegram-канале.

В разговоре с NEWS.ru Барецкий заявил, что хочет пригласить на роль Пугачевой Настю Ивлееву, а ее мужа сыграет якобы Никита Кологривый. Блогер, по его словам, уже подтвердила участие в сериале, а со звездой «Слова пацана» идут переговоры.

Сериал будет посвящен покупке Барецким замка Пугачевой и Галкина* в деревне грязь. В картине планируется рассказать о жизни в этом населенном пункте — в съемках даже примут участие местные жители.

Ранее Барецкий заявил, что собирается организовать в замке Аллы Пугачевой тюрьму для иноагентов.

*(признан иноагентом на территории РФ)