«Горжусь»: Тарзан сделал заявление после выступления Наташи Королевой в Кремле

Певец и танцор Тарзан, настоящее имя которого Сергей Глушко, выступил с заявлением после того, как его жена Наташа Королева спела на концерте ко Дню Победы в Кремле. Он отметил, что гордится президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Недавно в Москве состоялся концерт, на котором появилась исполнительница хита «Желтые тюльпаны». Зрители отметили, что она не забыла прикрепить к наряду георгиевскую ленту, что многие посчитали патриотическим жестом. Напомним, что артистка является украинкой, и в стране этот символ Победы запретили в 2017 году.

Поддержать Королеву решил и ее муж Тарзан. Он выступил с заявлением после инаугурации Владимира Путина. К слову, Глушко давно и открыто поддерживает государство и СВО.

«Владимир Владимирович - мой президент! Горжусь и желаю ему максимум здоровья и человеческого счастья», - сообщил Сергей.

Ранее друг Владимира Путина рассказал о тайных смыслах прошедшей 7 мая инаугурации.