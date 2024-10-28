«Горжусь новым статусом»: Алла Довлатова впервые стала бабушкой

50-летняя радиоведущая Алла Довлатова сообщила, что впервые стала бабушкой. Знаменитость поделилась радостной новостью в соцсети.

В личном блоге Алла опубликовала снимок с новорожденным ребенком. На кадре Довлатова держит на руках малыша в шапочке с заячьими ушками. Как выяснилось, у радиоведущей родился внук, имени которого Алла не стала раскрывать.

«Я так молода и красива, но уже бабушка! Моя старшая дочь Дашенька родила сына. Я так счастлива! Мои внуки всегда будут называть меня бабушкой, и я не испытываю никаких сомнений. Горжусь новым статусом», — высказалась знаменитость.

Напомним, Алла — многодетная мать. Старших детей — дочь и сына — она родила в браке с Дмитрием Лютым.

Ранее радиоведущая Алла Довлатова сообщила, что старшая дочь выходит замуж. Подробности читайте в этой новости.

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