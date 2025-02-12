«Горжусь, что у меня свои зубки»: Ольга Бузова отреагировала на свадьбу Давы и Мари Краймбрери

Поющая телеведущая Ольга Бузова похвасталась своими натуральными зубами. Она отметила, что тщательно следит за улыбкой и регулярно посещает стоматолога, в то время, как у большинства представителей шоу-бизнеса уже давно стоят виниры.

39-летняя исполнительница хита «Мало половин» подчеркнула, что гордится своими натуральными зубами.

«Я так горжусь, что у меня свои зубки. В то время, как почти все мое окружение уже давно со сделанной челюстью», - заявила Ольга в своем блоге.

При этом пользователи Сети предположили, что таким образом Бузова намекнула на экс-возлюбленного Давида Манукяна (Дава) и его беременную невесту, певицу Мари Краймбрери (Марина Жадан). Артистов часто упрекают за слишком ослепительную и ненатуральную улыбку.

Недавно блогер Давид Манукян, который когда-то строил отношения с телеведущей, сообщил радостную новость, опубликовав трогательное видео: он сделал предложение руки и сердца певице Мари Краймбрери, которая ждет от него ребенка. После этого Ольга Бузова внезапно сменила имидж.

Ранее Бузова заявляла о планах родить в 2025 году. При этом певица призналась, что все еще не встретила своего мужчину. Она состояла в отношениях с Давой с 2019 года. В 2021 году пара со скандалом рассталась. Именно в этот период Манукян приобрел наибольшую популярность.