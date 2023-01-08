16:30, 08 января 2023
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«Гороха рано поздравлять с халявным жильем»: борьба Барецкого и Орбакайте за наследство Моисеева
Борьба за наследство эстрадного певца Бориса Моисеева активно разгорается. На днях Станислав Барецкий заявил, что может объединиться с Кристиной Орбакайте.
Шоумен отметил, что борется за свое. Кроме того, наследства достоин и брат Моисеева.
Что касается арт-директора Сергея Гороха, который заботился о певце, то его рано одаривать поздравлениями. «Халявное жилье» к нему не перешло, пояснил Барецкий.
Барецкий добавил, что сейчас процесс затормаживают праздники.
Ранее мы писали, что посетитель запечатлел погром на могиле Бориса Моисеева.
Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:Пятый канал
Автор:Галина СьюТеги: