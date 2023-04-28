«Городская сумасшедшая»: Лайму Вайкуле нашли в неопрятной одежде под клумбой
Поклонники назвали Лайму Вайкуле «городской сумасшедшей» из-за неопрятной одежды.
Певица Лайма Вайкуле в последнее время удивляет публику громкими заявлениями о стране, в которой когда-то обрела популярность, и коллегах. 69-летняя артистка часто появляется в соцсетях и делится контентом из своей жизни. Но публика полагает, что дела у звезды идут не очень. Многие обратили внимание на то, в какой одежде ходит женщина.
Вайкуле опубликовала в личном микроблоге видео, на котором позировала в странном одеянии. Подписчики звезды отметили, что предметы ее гардероба не сочетались между собой, а сама она была замотана в несколько слоев, с покрытой головой и шарфом на шее. При этом наряд артистки выглядел неопрятно: на поношенных штанах были катышки и следы от собачьей шерсти, а кофта была затертая и в пятнах. Об этом пишет «7Дней.ru».
В комментариях люди сравнили звезду с «городской сумасшедшей». Тем более что она часто говорит несвязные вещи. Когда-то на ее слова обратил внимание артист цирка Эдгард Запашный. После одного из интервью певицы он высказался о ее проблемах с головой.
«Голова выглядит хорошо, но проблемы все-таки в ней есть», – писал мужчина в соцсетях.
Фанаты переживают за кумира и не хотят, чтобы она в итоге угодила в клинику. Многие надеются, что ее скоро поддержит коллега и подруга Алла Пугачева. Ранее мы писали о том, что Примадонна планирует провести лето в Латвии. Она покидает Израиль из-за проблем со здоровьем.