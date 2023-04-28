«Городская сумасшедшая»: Лайму Вайкуле нашли в неопрятной одежде под клумбой

Певица Лайма Вайкуле в последнее время удивляет публику громкими заявлениями о стране, в которой когда-то обрела популярность, и коллегах. 69-летняя артистка часто появляется в соцсетях и делится контентом из своей жизни. Но публика полагает, что дела у звезды идут не очень. Многие обратили внимание на то, в какой одежде ходит женщина.

Вайкуле опубликовала в личном микроблоге видео, на котором позировала в странном одеянии. Подписчики звезды отметили, что предметы ее гардероба не сочетались между собой, а сама она была замотана в несколько слоев, с покрытой головой и шарфом на шее. При этом наряд артистки выглядел неопрятно: на поношенных штанах были катышки и следы от собачьей шерсти, а кофта была затертая и в пятнах. Об этом пишет «7Дней.ru».