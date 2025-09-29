«Горько осознавать, что Тигран ушел так рано»: Филипп Киркоров обратился к потерявшей мужа Маргарите Симоньян

Филипп Киркоров публично обратился к Маргарите Симоньян после прощания с Тиграном Кеосаяном. В личном блоге певец поддержал вдову режиссера и пожелал, чтобы «душа Тиграна обрела покой».

28 сентября в Москве состоялась церемония прощания с Тиграном Кеосаяном, скончавшимся после девяти месяцев комы. Траурное мероприятие посетил и Филипп Киркоров, который назвал смерть артиста «большой потерей для страны». Певец опубликовал пост в память о режиссере и сожалением отметил, что по-настоящему достойный человек «ушел так рано».

«Сегодня простились с Тиграном… Большой специалист своего дела, муж и семьянин. Горько осознавать, что он ушел так рано. Это большая потеря для нашей страны. Он был рупором. Его слушали и уважали. Умный, благородный, добрый и талантливый», — заявил Филипп Киркоров.

Отдельно артист обратился к вдове актера Маргарите Симоньян, переживающей тяжелую утрату. Филипп Киркоров выразил соболезнования и заверил: память о Тигране Кеосаяне останется светлой.

«Свои строки я сейчас направляю близким большого, покинувшего нас мастера и в первую очередь к Маргарите Симоньян, супруге, матери детей и другу Тиграна. Пусть душа Тиграна обретет покой, а память о нем будет светлой и живет в наших воспоминаниях. С безмерным уважением и скорбью, Филипп Киркоров», — высказался певец.

Особенно тяжело на прощании с режиссером было Маргарите Симоньян — она плакала и еле держалась на ногах, а к траурному залу дошла, опираясь на двух мужчин и пряча лицо. Во время панихиды в Армянском храме журналистка рыдала и смотрела в потолок, а затем встала на колени у гроба супруга. Женщина была убита горем — она до последнего молилась и верила, что муж выкарабкается.

Напомним, Тигран Кеосаян ушел из жизни в ночь с 25 на 26 сентября, ему было 59 лет. Известно, что у артиста уже давно наблюдались проблемы с сердцем — он перенес два инфаркта и даже пережил клиническую смерть. С конца декабря 2024 года режиссер находился в коме, из которой так и не вышел.

