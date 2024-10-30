«Гори в аду!»: певице Mia Boyka плюнули в лицо на встрече с хейтерами

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka (Миа Бойка) согласилась пообщаться со своими хейтерами в шоу блогера Егорика. На встречу пришли около 50 человек, которые задавали артистке провокационные вопросы.

Среди гостей оказалась треш-стримерша в костюме квадробера. Девушка попросила разрешение подойти к артистке, чтобы вручить подарок. Однако вместо приятного сюрприза незнакомка плюнула Mia Boyka в лицо. Фрагмент видео опубликовал Telegram-канал StarHit.

«Гори в аду!» — крикнула она певице.

Шокированная исполнительница хита «Пикачу» попросила дать ей салфетку, а ведущий шоу немедленно выгнал квадробершу.

«Вышла отсюда!» — обратился Егорик к девушке.

Позже нападавшая объяснила свой поступок в соцсетях. Она заявила, что не раскаивается в том, что сделала.

«Моментальная карма за унижение детей. Завтра встречусь еще раз с девочкой-квадробершей, будем праздновать», — написала она в своем блоге.

Напомним, в сентябре на концерте в Надыме на сцену вышла потерявшаяся девочка с маской кошки на голове. Mia Boyka спросила: «Ты тут у нас котенок или ты квадробер?» Артистка публично осудила хобби ребенка, девочка едва не расплакалась. После этого в Сети разразился скандал. На певицу обрушились с хейтом за слова в адрес девочки.

Ранее Mia Boyka официально стала исполнительницей хита 2004 года под названием «Понарошку». С этой песней на «Фабрике звезд-4» выступал Юрий Титов. Трек вошел в «Крутой альбом» - трибьют к юбилею композитора и продюсера Игоря Крутого.