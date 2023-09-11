«Гори в аду!»: Ирина Слуцкая обматерила стюардессу из-за запрета пересадить ребенка

Ирина Слуцкая обматерила стюардессу из-за запрета пересадить ребенка, об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Фигуристка летела вместе с подругой и уступила свое место у иллюминатора ребенку. Однако к Слуцкой тут же подбежала стюардесса и попросила ее вернуться на свое место. Это вывело из себя фигуристку, она записала гневное видео, на котором оставила матерное послание для руководства авиакомпании.

«Гори в аду, гребаная стюардесса! Видимо эта блондинка теперь премию получит. А малыш плачет», — пожаловалась Слуцкая.

Отметим, что фигуристка заняла места рядом с аварийным выходом. По правилам безопасности с детьми на таких местах летать нельзя. При этом правилами авиакомпании «Победа», которой летела Слуцкая, предусмотрен запрет на пересадку пассажиров в принципе.

«Больше слов нет. А то будет один мат. Взрослая тетка отстаивает правила авиакомпании. Писькой померилась с маленьким мальчиком, который теперь сидит и плачет», — добавила фигуристка.

Напомним, Ирина Слуцкая является серебряным призером Олимпийских игр 2002 года, бронзовым призером Олимпийских игр 2006 года, двукратной чемпионка мира по фигурному катанию.

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