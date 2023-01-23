Горевал по Инне Чуриковой: появились подробности болезни Александра Збруева

Сегодня, 23 января, стало известно об ухудшении состояния здоровья народного артиста РСФСР Александра Збруева. В прошлый понедельник у него сильно подскочило давление, из-за чего ему потребовалась экстренная медицинская помощь.

Бригаду скорой вызвала супруга актера Людмила Савельева. Показатели тонометра на момент приезда врачей превышали норму, а боли в груди Александра Викторовича усилились. Специалисты смогли привести Збруева в нормальное состояние и не стали госпитализировать.

О причине возникновения проблем со здоровьем артиста театра «Ленком» практически ничего неизвестно. Но повышение давления связывают со смертью Инны Чуриковой, которая ушла из жизни 14 января. Они находились в довольно теплых отношениях и были партнерами по сцене.

Напомним, что Инна Чурикова перед смертью долго болела и уже не работала, хотя ее коллеги до последнего надеялись на выздоровление актрисы. Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказывал, что незадолго до трагического известия они разговаривали по телефону, и артистка делилась с ним планами по поводу возобновления карьеры.

Близкие и родные люди Чуриковой не раскрывали истинную причину смерти. Однако ее коллега Людмила Поргина проговорилась, что на похоронах ей раскрыли диагноз Инны Михайловны.