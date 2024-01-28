Гордон заступилась за Кудрявцеву, которая облила водой героиню шоу Малахова. Об этом сообщает NEWS.ru.

27 января в эфир вышло шоу Андрея Малахова, посвященное году семьи в России. Однако праздничную атмосферу воссоединения семьи в кадре разрушил неожиданный поступок Леры Кудрявцевой. Телеведущая плеснула водой в лицо женщине, которая отказалась от пятерых детей.

Позже Кудрявцева заявила, что не жалеет о содеянном и считает свой поступок правильным. Однако часть пользователей в соцсетях осудили ее действия, объяснив это тем, что знаменитость берет на себя слишком много: «Это очень мерзко», «Никто не давал ей право унижать человека».

На защиту Кудрявцевой встала ее подруга Екатерина Гордон. Правозащитница заявила, что поддерживает ведущую.

«Лерыч сделала то, что сделала бы половина здравой аудитории, особенно те из них, кто в теме и в благотворительности не раз в году смской, а серьезно. Абсолютно поддерживаю свою подружку», — заявила она в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что Леру Кудрявцеву и Катю Гордон «вырезали» из эфира после бойкота Филиппа Киркорова.