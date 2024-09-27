НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 сентября 2024, 12:42
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«Гордимся»: жена режиссера Никиты Михалкова поздравила дочь Надежду с 38-летием

Жена Никиты Михалкова поздравила дочь Надежду с 38-летием под семейными фото.
«Гордимся»: жена режиссера Никиты Михалкова поздравила дочь Надежду с 38-летием

© Starface.ru

Благотворитель и жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна поздравила дочь Надежду с 38-летием. Она опубликовала редкие семейные фото в личном блоге.

На некоторых снимках Надежда еще совсем маленькая. На отдельных снимках она запечатлена с отцом, на других – с матерью. Есть общие фото, где Татьяна Михалкова с мужем, детьми, зятем и внучками.

Под фото Татьяна Михалкова написала: «Надюша, с Днем рождения! Гордимся и очень любим».

Интернет-пользователи присоединились к поздравлениям. Они писали: «С Днем рождения вашу доченьку», «Прекрасная семья», «Достойная дочь достойных родителей», «Прекрасные люди».

Ранее в сентябре Надежда посетила фестиваль «Новый сезон» и поразила изменившейся внешностью. Многие заметили, что она сильно похудела.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Никита Михалков
Татьяна Михалкова
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день рождения