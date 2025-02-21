«Гораздо эффективнее общаться со зверушками»: эмигрировавший лидер «Ногу свело!» высказался о россиянах

Основатель, лидер и единственный бессменный участник рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский* (признан в РФ иноагентом) высказался о россиянах, которые поддерживают проведение СВО. Соответствующая публикация появилась в его микроблоге.

По мнению музыканта, объяснять россиянам, поддерживающим СВО, что такое хорошо, а что такое плохо, «бесполезно».

«Гораздо эффективнее общаться со зверушками», — написал эмигрировавший артист.

Певец также выложил фрагмент будущего клипа «Ногу свело!», который выйдет 24 февраля 2025 года. На видео медведи танцуют на военном полигоне на фоне ракет.

«Вот попробовали научить мишек танцевать под нашу музыку — чувствовать ритм, так сказать, вкладывать душу в танец… Намного более благодарное занятие, чем просвещение Z-общества», — рассказал Покровский*, добавив, что основанный им коллектив продолжает поддерживать Украину.

Напомним, в феврале 2022 года музыкант осудил СВО. Артист написал несколько песен в поддержку Украины, снял на них клипы и уехал в США.

Ранее мы писали, что Максим Покровский* погасил налоги в РФ, чтобы не лишиться квартиры в Москве.

*признан в РФ иноагентом