Фейк американских комиков: Екатерина Мизулина высмеяла унизившую 8-летнюю девочку певицу Mia Boyka

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высмеяла оправдания певицы Марии Бойко, выступающей под псевдонимом Миа Бойка (Mia Boyka), и выразила уверенность, что унизившая на сцене 8-летнюю девочку в маске котенка артистка просто пытается спасти «пока еще не отмененные концерты».

«Использовать для оправданий историю про оленя, которая является фейком американских комиков, вдвойне смешнее», - написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что квадробинг действительно не лучший тренд, однако Бойка своими действиями, наоборот, сделала все, чтобы его популяризировать среди детей и подростков.

«Блогерша, которая травила ребенка за квадробинг на сцене, сделала максимум для разгона тренда. Весь тик ток в этом. Браво. Создавайте здоровые смыслы и их продвигайте, если так переживаете за будущее поколение. А начать можно с удаления своих же сомнительных треков», - обратилась глава Лиги безопасного интернета к Бойке, не называя ее имени.

В заключении Мизулина констатировала, что впервые солидарна с позицией журналистки Ксении Собчак и рэпера Егора Крида, которые также встали на защиту обиженного артисткой ребенка.

Напомним, на концерте в Надыме на сцену вышла потерявшаяся девочка с маской кошки на голове. Mia Boyka спросила: «Ты тут у нас котенок или ты квадробер?» Артистка публично осудила хобби ребенка, девочка едва расплакалась.

Позже певице стали писать комментарии с критикой ее поступка. Она удивилась и отказалась извиняться перед ребенком. А в свое оправдание заявила, что квадроберы пришли в Россию с Запада, где нарушение общепринятых норм давно стало трендом. Мария также добавила, что сегодня девочка захотела быть кошечкой, а завтра скажет, что она мальчик. В качестве аргумента она также привела историю из США, где охотника, застрелившего мужчину-квадробера, оправдали, так как погибший считал себя оленем.