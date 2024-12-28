«Гонорары большие»: сколько российские олигархи заплатят за выступление Киркорова в Новый год

Светская львица Алена Кравец раскрыла, сколько денег олигархи отдадут в новогоднюю ночь, чтобы послушать певца Филиппа Киркорова и его коллегу Анну Asti. Они выступят в заведении «Барвиха Luxury Village», где один столик стоит 1,5 млн рублей. Об этом сообщает aif.ru.

По словам Кравец, раньше миллионеры любили послушать в Новый год Аллу Пугачеву. Однако из-за ее отъезда из страны ей устроили бойкот. Теперь их развлекают другие артисты.

«В этом году многие мои знакомые купили столы на праздничный вечер в «Барвиха Luxury Village», там будут петь Anna Asti & Филипп Киркоров. Столик на четверых с новогодним меню стоит чуть дешевле полутора миллионов рублей», - рассказала Кравец.

Собеседница СМИ также отметила — олигархи любят приглашать звезд к себе домой и готовы за это платить большие деньги. Так, 40-минутное выступление оценивается примерно в 8-10 миллионов рублей. Гонорар зависит от величины артиста.

Ранее Филипп Киркоров показал подарок от фанатки.