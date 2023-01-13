«Гонорар вполне обоснован»: продюсер объяснил, почему оскандалившийся Лепс до сих пор востребован

В конце минувшего года Григорий Лепс стал самой обсуждаемой персоной. Дело в том, что певец оказался в центре крупного скандала из-за своей драки с жителем Петербурга. Конфликт удалось уладить мирным путем, однако эта ситуация ударила по репутации артиста. Парадокс личности Григория заключается в том, что, несмотря на свои выходки, он по-прежнему остается высокооплачиваемым артистом. В беседе с порталом “Blitz+” продюсер Леонид Дзюник объяснил этот факт.

По мнению мужчины, в отечественном шоу-бизнесе талант важнее, чем скандалы, а Лепс, безусловно, обладает выдающимися вокальными данными. Вот почему его эпатажное поведение не сыграло с ним злую шутку.

«У него много поклонников благодаря таланту, творчеству. И этот гонорар вполне обоснован. Если человек востребован, значит, — он получает такие деньги. А то, что на него кто-то пытается наехать, то это, скорее всего, зависть», — встал на защиту артиста продюсер.

К слову, многие поклонники Григория согласились с мнением Леонида и отметили, что он по-прежнему является для них любимым музыкантом.

Ранее был назван годовой доход Лепса от продажи оптики для состоятельных клиентов. Подробности читайте в этой статье.