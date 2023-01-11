Бизнес, приносящий миллионы: сколько заработал Григорий Лепс, продавая очки за 500 тысяч
Очки за полмиллиона: назван годовой доход Григория Лепса от продажи оптики для состоятельных клиентов.
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Компания «Лепс-оптика», которую певцу Григорию Лепсу пришлось закрыть, опубликовала бухгалтерскую отчетность за 2022 год. Из документов стало известно, сколько заработал исполнитель на продаже солнцезащитных очков для состоятельных клиентов.
Выручка магазина, расположенного в центре Москвы, составила 19 млн рублей. Чистая прибыль компании – 9,4 млн.
Отметим, что стоимость очков от Лепса порой превышала полмиллиона рублей. В изделиях использовались линзы высокой точности, оправа была покрыта позолотой. Продукция производилась на итальянской фабрике.
Бизнес существовал с 2014 года. Очки из любимой оптики певец носил сам.
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