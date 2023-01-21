Совсем страх потерял: что натворил Агутин перед Варум

Леонид Агутин, давая интервью Ирине Шихман*, признался, что виноват в напряженных отношениях с Анжеликой Варум.

Дело в том, что певец любил «гульнуть». Анжелика же, в свою очередь, не принимала тягу Агутина к спиртным напиткам и кутежам.

Агутин рассказал, как однажды начал пить на студии, а потом «с катушек слетел». Тогда Варум дала ясно понять, что не приемлет такого поведения. Если ситуации повторяются, Варум может не разговаривать с супругом несколько дней.

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Ранее мы писали, как Леонид Агутин обидел Игоря Николаева.