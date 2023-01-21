17:11, 21 января 2023
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Совсем страх потерял: что натворил Агутин перед Варум
Леонид Агутин, давая интервью Ирине Шихман*, признался, что виноват в напряженных отношениях с Анжеликой Варум.
Дело в том, что певец любил «гульнуть». Анжелика же, в свою очередь, не принимала тягу Агутина к спиртным напиткам и кутежам.
Агутин рассказал, как однажды начал пить на студии, а потом «с катушек слетел». Тогда Варум дала ясно понять, что не приемлет такого поведения. Если ситуации повторяются, Варум может не разговаривать с супругом несколько дней.
- внесена Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
Ранее мы писали, как Леонид Агутин обидел Игоря Николаева.
Источник фото:Starface
Источник:Экспресс газета
Автор:Галина СьюТеги: