Голый мужчина устроил дебош в одном из главных храмов Москвы

Ранее портал «Страсти» уже писал о некоем гражданине по фамилии Орешкин, беспечно прогуливающимся по центру Москвы голышом.

Интернет комментаторы предложили не одну шуточную версию по поводу того, зачем же 31-летнему россиянину понадобилось расхаживать по столице в чем мать родила.

Оказалось, что за несколько часов до своего задержания, мужчина успел устроить переполох в храме Николая Чудотворца в Смоленском переулке.

Как сообщает издание mk.ru, прихожанин появился в церкви с другом, поставил свечки, но после этого внезапно начал буянить.

В итоге, сломав стол и разбив камнем окно, он сбросил с себя одежду и в таком виде стал разгуливать по храму и прилегающей территории.

Именно сотрудники церкви вызывали полицию, которая в конечном итоге смогла задержать его на одной из центральных улиц.