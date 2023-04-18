Адам на Арбате: голый мужчина гуляет по центру Москвы

Видеозапись совершенно голого мужчины, идущего по тротуару в районе Арбата, распространил в Сети telegtam-канал Shot. В интернете сразу начали появляться мотивирующие версии этой странной прогулки, разумеется, в основном шуточные. Долгожданная весна, тепло, солнечно, на дворе рекордная для столицы сухость – ну вот и решил поднабраться витамина D.

«Идет купаться на нудистский пляж».

«Получил повестку в военкомат на медосмотр».

«Ищет сауну, но до ближайшей – почти два километра».

«Испытывал костюм-невидимку, но что-то пошло не так».

«Какую из этих версий озвучил мужчина в местном отделении полиции не сообщается».

Пока установлен его возраст – 31 год. Фамилия – Орешкин. Место окончательной на сегодня дислокации: Клиническая психиатрическая больница № 1 им Алексеева.