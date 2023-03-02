«Голова ничем не забита»: жена Петросяна придумала для двухлетнего сына необычное увлечение

Татьяна Брухунова относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся эксклюзивными подробностями о себе. Знаменитость ведет активный диалог с подписчиками в социальной сети и нередко им рассказывает о семейной жизни с юмористом и воспитании сына. На этот раз супруга Петросяна вновь вышла на связь и сообщила о необычном увлечении двухлетнего Вагана.

Выяснилось, что наследник Брухуновой три раза в неделю занимается армянским языком. По словам звездной мамы, изучение дается ребенку легко, вот почему он с нетерпением ждет каждый урок.

«У него довольно большой словарный запас. Он очень здорово впитывает в себя информацию потому, что в таком возрасте голова ничем не забита. Мы нашли чудесного педагога — молодую девушку, она носитель языка», — высказалась Татьяна.

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